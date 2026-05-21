Productores y transportistas mantienen plantón tras diálogo con Segob

Jueves 21 de mayo de 2026

Productores agrícolas y transportistas que se movilizaron en la Ciudad de México acordaron continuar las mesas de diálogo con el Gobierno Federal luego de una reunión sostenida en la Secretaría de Gobernación (Segob), aunque mantendrán el plantón mientras avanzan las negociaciones.

El presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltazar Valdés Armentía, informó que las autoridades federales garantizaron encuentros con la nueva secretaria de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez, además de funcionarios de Alimentación para el Bienestar y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Valdés explicó que uno de los acuerdos alcanzados es que las conversaciones se desarrollen al menos a nivel de subsecretarios, principalmente para atender los pendientes relacionados con el sector agrícola a nivel nacional. Sin embargo, reconoció que aún no se definían horarios ni fechas exactas para las próximas reuniones.

Mientras continuaban las negociaciones en Gobernación, los manifestantes instalaron un comedor improvisado en las inmediaciones de la dependencia, donde prepararon alimentos para las y los participantes del movimiento, utilizando mesas plegables, comales, tanques de gas y sombrillas para soportar las altas temperaturas.

Por su parte, David Estévez, presidente de la Alianza Nacional de Transportistas y Campesinos (ANTAC), advirtió que las movilizaciones podrían escalar durante la organización del Mundial de Futbol, con el objetivo de visibilizar las demandas del sector.

“Esto es el aviso para decirles que vamos a parar la cuestión del Mundial. No es justo que se inviertan cientos de millones de pesos mientras al campo no le pagan desde 2023”, expresó.

Entre las principales exigencias del movimiento destacan el pago de adeudos al sector agrícola, mejores condiciones carreteras, disminución de peajes y freno a las extorsiones en rutas de transporte. Además, Estévez adelantó que podrían regresar a la Secretaría de Gobernación el próximo jueves para continuar con las gestiones.