Profeco alerta por publicidad engañosa previo a El Buen Fin

Miércoles 28 de octubre de 2026

Ciudad de México.- A unos días del inicio de la edición 16 de El Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llamó a la población a revisar cuidadosamente ofertas y promociones para evitar abusos y publicidad engañosa.

La dependencia advirtió que los grandes descuentos pueden utilizarse para captar la atención de los compradores, por lo que recomendó comparar precios y verificar las condiciones completas antes de pagar.

Profeco explicó que la publicidad engañosa puede presentarse cuando se ofrecen beneficios inexistentes, se oculta información relevante, se exageran las características de un producto o se generan expectativas que no corresponden con lo que realmente recibirá el consumidor.

Recordó que el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que la publicidad debe ser veraz, comprobable y clara, sin inducir a error o confusión.

También recomendó tener cuidado con expresiones como “última oportunidad”, “solo por hoy” o “últimas piezas”, ya que pueden generar presión para realizar compras apresuradas.

Antes de adquirir un producto, Profeco aconsejó verificar el precio final, incluyendo gastos de envío y cualquier cargo adicional, además de conservar comprobantes y revisar las restricciones de cada promoción.

Las personas que detecten publicidad presuntamente falsa, engañosa o confusa pueden denunciarla ante Profeco a través del Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como mediante sus canales oficiales en redes sociales y correos de atención.