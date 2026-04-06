Profeco ampliará monitoreos y exhibirá a gasolineras que eleven injustificadamente el precio de la Magna

Lunes 6 de abril de 2026

El director general de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, informó este lunes que la dependencia fortalecerá sus monitoreos a gasolineras en todo el país para detectar aquellas que venden gasolina Magna a precios más altos de lo permitido, y advirtió que serán exhibidas públicamente.

Durante la Conferencia de Prensa de la Presidencia de la República, el funcionario señaló que los incrementos no tienen justificación, pues Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha elevado los precios a los expendedores.

“No existe razón para que estén aumentando el costo al consumidor”, enfatizó Escalante.

La Profeco presentó los resultados del monitoreo semanal realizado en la Zona Norte, donde una estación ubicada en Durango apareció entre las más caras, vendiendo el litro de Magna en 24.99 pesos.

No obstante, el propio mapa de monitoreo de la Profeco muestra que en Chihuahua existen estaciones donde el litro alcanza los 26 pesos, cifra superior a la señalada públicamente.

Escalante reiteró que la dependencia continuará vigilando de manera estricta a los establecimientos y actuará contra quienes inflen los precios sin sustento, con el objetivo de proteger a los consumidores.

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