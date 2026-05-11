Profeco coloca mantas en gasolineras de Chihuahua por precios considerados altos

Lunes 11 de mayo de 2026

El director general de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, informó que como parte del operativo para alertar a consumidores sobre estaciones con precios elevados en combustibles, fueron colocadas mantas en gasolineras de Chihuahua.

Durante su reporte semanal, el funcionario señaló como ejemplo una estación de la empresa Windstar ubicada en la avenida Nueva España y periférico R. Almada, donde, aunque el precio de la gasolina Magna se mantiene dentro del rango establecido al ofertarse en 23.99 pesos por litro, el costo del diésel supera el parámetro impulsado por el Gobierno Federal.

De acuerdo con Profeco, en dicha estación el litro de diésel se vende en 28.49 pesos, por encima de los 27 pesos que la federación busca establecer como referencia para evitar precios excesivos.

Escalante explicó que este operativo tiene como objetivo brindar información a los consumidores y evidenciar a las estaciones que presentan márgenes de ganancia elevados.

Asimismo, durante la presentación se dieron a conocer ejemplos de gasolineras que sí cumplen con mantener el precio del diésel en 27 pesos por litro, así como aquellas que exceden este monto y que continúan bajo observación por parte de la autoridad federal.