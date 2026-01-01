Profeco exhibe en Chihuahua una de las gasolineras con diésel más barato y otra con uno de los precios más altos

Lunes 1ro de junio de 2026

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) destacó a dos estaciones de servicio ubicadas en la ciudad de Chihuahua por mantener comportamientos opuestos en el precio del diésel: una por ofrecer uno de los costos más competitivos del país y otra por registrar uno de los precios más elevados.

Durante la conferencia matutina encabezada por el Gobierno Federal, el titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz, presentó el reporte semanal de precios de combustibles, en el que se señalaron diversas estaciones de servicio por sus márgenes de ganancia y precios al consumidor.

Entre las gasolineras con mejores condiciones para los consumidores apareció una estación de Pemex ubicada en la avenida Dostoyevski, en el fraccionamiento Atenas de la capital del estado, donde el litro de diésel se comercializaba en 27.00 pesos, con un margen de ganancia de 1.72 pesos por litro.

En contraste, una estación de Neuma Energy, localizada sobre la avenida Cristóbal Colón Fontanarrosa, fue señalada por ofrecer el combustible a 28.50 pesos por litro, con un margen de ganancia de 2.61 pesos, uno de los más altos detectados en el monitoreo nacional.

La diferencia de 1.50 pesos por litro entre ambas estaciones refleja las variaciones que pueden existir en los precios del combustible dentro de una misma ciudad, motivo por el cual la Profeco reiteró el llamado a los consumidores para comparar opciones y consultar los reportes oficiales antes de cargar combustible.

La dependencia federal señaló que estos monitoreos forman parte de la estrategia permanente para promover la competencia y transparentar los precios de los combustibles en beneficio de los usuarios.