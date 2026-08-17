Profeco monitorea más de 700 productos ante regreso a clases; recomienda comparar precios

Lunes 17 de agosto de 2026

Ciudad de México.- A dos semanas del inicio del ciclo escolar 2026-2027, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso a disposición de las familias una Guía de Regreso a Clases y mantiene el monitoreo de 734 productos, entre útiles escolares, uniformes, zapatos y tenis.

El titular de Profeco, Iván Escalante, recomendó a madres, padres y personas cuidadoras comparar precios antes de realizar sus compras, debido a que un mismo artículo puede presentar diferencias importantes de costo entre establecimientos.

La guía tiene como objetivo ayudar a las familias a planear sus gastos, además de brindar información sobre sus derechos al contratar servicios escolares y recomendaciones relacionadas con tecnología responsable, ahorro, control parental, reparación y sustentabilidad de aparatos electrónicos utilizados por estudiantes.

El documento también incluye orientación sobre alimentación escolar saludable, tecnologías domésticas, consumo responsable y actividades dirigidas a niñas y niños para que conozcan sus derechos como consumidores.

Profeco informó que tanto la guía como los comparativos de precios recopilados por la dependencia pueden consultarse en sus plataformas oficiales, con la finalidad de facilitar las decisiones de compra antes del regreso a las aulas.

Ciclo escolar inicia el 31 de agosto

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el ciclo escolar 2026-2027 comenzará el lunes 31 de agosto para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria y concluirá el 9 de julio de 2027.

El calendario contempla 185 días efectivos de clases para escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en las 32 entidades del país.

Previo al regreso de los estudiantes, del 24 al 28 de agosto, docentes participarán en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar.

Ante los gastos que representa el inicio de un nuevo ciclo, Profeco reiteró el llamado a comparar precios, revisar las condiciones de compra y evitar adquisiciones apresuradas, con el objetivo de cuidar la economía familiar.