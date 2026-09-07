Profeco reconoce gasolinera de Chihuahua por vender diésel a “precio justo”

Lunes 7 de septiembre de 2026

Una estación de servicio de la marca Pemex ubicada en la ciudad de Chihuahua fue incluida por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en su listado de establecimientos con “Precios Justos”, al ofrecer el litro de diésel en 26.99 pesos.

El resultado fue dado a conocer esta mañana durante la conferencia de prensa de la Presidencia de la República, como parte del monitoreo semanal que realiza la dependencia federal sobre los precios de los combustibles en estaciones de servicio del país.

De acuerdo con el informe presentado, la gasolinera se encuentra ubicada en la avenida Hacienda de los Morales, en la capital del estado, y registra un margen de ganancia de 1.68 pesos por litro de diésel.

La Profeco realiza supervisiones periódicas para verificar el comportamiento de los precios y el cumplimiento de los compromisos establecidos con representantes del sector gasolinero.

Para el diésel, el precio de referencia se encuentra por debajo de los 27 pesos por litro, mientras que para la gasolina Magna se contempla un precio inferior a 24 pesos por litro.

Con un precio de 26.99 pesos por litro, la estación de Chihuahua fue reconocida dentro del monitoreo de Profeco como una de las opciones que se mantienen dentro del parámetro considerado como precio justo.