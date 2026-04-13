Profeco retomará lonas para exhibir gasolineras con precios altos; señalan casos en Chihuahua

Lunes 13 de abril de 2026

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que a partir de este lunes retomará el uso de lonas informativas para señalar a las estaciones de servicio que vendan gasolina Magna por encima de los 24 pesos por litro, informó su titular, Iván Escalante.

Durante la presentación del monitoreo nacional de precios, el funcionario explicó que esta medida busca informar a los consumidores y fomentar la competencia, al evidenciar a las gasolineras que manejan costos elevados.

En el caso de Chihuahua, se destacó que una estación de la marca Circle K, ubicada en el kilómetro 11.3 de la carretera Chihuahua–Cuauhtémoc, ofrece uno de los precios más bajos, con el litro de gasolina Magna en 23.77 pesos.

Por el contrario, dentro de la lista de precios más altos se identificó una estación de la marca Petro Seven, localizada en el Periférico de la Juventud número 3709, donde el litro de Magna se vende en 24.49 pesos.

Escalante adelantó que en estos casos se colocarán avisos visibles para advertir a los consumidores sobre los precios por encima del promedio, como parte de una estrategia de transparencia y orientación al público.

Con estas acciones, Profeco busca incentivar precios más justos y brindar herramientas a los ciudadanos para tomar decisiones informadas al momento de cargar combustible.