Profeco señala a Walmart como la cadena con precios más altos en canasta básica

Lunes 11 de mayo de 2026

La Procuraduría Federal del Consumidor informó que Walmart registra los precios más elevados en diversos productos de la canasta básica, según el comparativo nacional presentado en su monitoreo semanal.

El titular de la dependencia, César Iván Escalante Ruiz, detalló que el precio promedio nacional de la canasta básica se mantiene en 897 pesos, por debajo del objetivo de 910 pesos acordado con cadenas de autoservicio.

No obstante, el análisis evidenció diferencias importantes entre establecimientos. Mientras en la Central de Abasto de Iztapalapa el costo promedio es de 834 pesos, en Walmart puede alcanzar hasta los 998 pesos.

En comparación, otras cadenas presentan precios más bajos, como Chedraui y Soriana, con promedios de 864 pesos, así como La Comer con 879 pesos. Por su parte, Bodega Aurrerá registró un promedio de 948 pesos.

El funcionario explicó que Walmart aparece como la opción más costosa en la mayoría de los 24 productos analizados. Como ejemplo, señaló que el kilo de carne de cerdo puede encontrarse en La Comer en 66.50 pesos, mientras que en Walmart llega a 126.50 pesos.

En el caso del chile fresco, el precio promedio nacional es de 45.06 pesos por kilo, pero en La Comer se ubicó en 6.59 pesos, frente a los 60.13 pesos reportados en Walmart. Diferencias similares se observaron en productos como leche, jitomate y papa.

Profeco también presentó un “mapa de calor” para ilustrar el comportamiento de precios por cadena comercial, en el que Walmart concentró la mayoría de los indicadores en rojo, correspondientes a los costos más altos.

Finalmente, Escalante Ruiz subrayó que esta información busca orientar a los consumidores para que comparen precios y tomen decisiones de compra más informadas.