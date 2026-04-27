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Lunes 27 de abril de 2026

Profeco ubica gasolinera de Chihuahua entre las más caras del país

Una estación de la empresa Petro Seven, ubicada en el periférico de la Juventud en Chihuahua, fue señalada entre las más caras del país en el más reciente reporte de precios de gasolina regular elaborado por la Procuraduría Federal del Consumidor.

El informe, presentado durante la conferencia matutina de la Presidencia de la República, indica que en dicha estación el litro de gasolina “verde” se vende en 24.49 pesos, con una ganancia estimada de 2.23 pesos por litro.

De acuerdo con los datos expuestos, este margen se encuentra por encima del registrado en estaciones consideradas más económicas, donde las utilidades no superan los dos pesos por litro, lo que las posiciona como opciones más favorables para los consumidores.

En el mismo anuncio, autoridades federales informaron que, como parte de un acuerdo con el sector bancario, se implementarán descuentos en las comisiones por el pago de combustibles con tarjetas de crédito, débito y vales.

Esta medida estará vigente del 1 de mayo al 31 de octubre, con el objetivo de reducir los costos adicionales para los usuarios al momento de cargar combustible.

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