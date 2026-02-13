Profepa asegura maquinaria por extracción ilegal de materiales en el río Santa Isabel, Chihuahua

Viernes 13 de febrero de 2026

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró actividades de extracción ilegal de materiales pétreos en el cauce del Río Santa Isabel, en el estado de Chihuahua, y aseguró la maquinaria utilizada, luego de confirmar que los trabajos se realizaban sin la autorización ambiental correspondiente en un área aproximada de 2 mil metros cuadrados.

La intervención se derivó de una denuncia ciudadana que alertó sobre la extracción de arena y roca en el río. Tras la denuncia, personal de Profepa realizó el pasado 10 de febrero una inspección en el sitio, donde constató que las actividades no contaban con la autorización de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Clausura y aseguramiento de maquinaria

Durante la diligencia, la autoridad ambiental clausuró temporalmente la extracción y aseguró de manera precautoria la maquinaria empleada, que incluía una retroexcavadora, un cargador frontal y una criba con banda transportadora motorizada. Los equipos quedaron bajo resguardo de la persona que atendió la diligencia, quien fue notificada sobre sus responsabilidades legales.

Riesgos ambientales

Profepa advirtió que durante la temporada de estiaje es común que se intente extraer materiales de cauces de ríos, pero estas actividades requieren autorización previa, ya que la explotación no regulada puede alterar el flujo natural del agua, dañar los ecosistemas y generar impactos ambientales graves.

La dependencia señaló que continuará con el procedimiento administrativo correspondiente y reforzará la vigilancia en la región para prevenir prácticas ilegales y proteger el equilibrio ecológico.