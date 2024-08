Profunda Consternación por la Muerte de Leslie Ricks y su Hija Mikaela en Accidente de Tráfico

Jueves 22 de agosto de 2024

La comunidad está sumida en el dolor tras el trágico fallecimiento de Leslie Ricks, una reconocida odontóloga de Parral, y su hija Mikaela, de 12 años, quienes murieron en un accidente de tráfico el pasado miércoles. El siniestro ocurrió en el kilómetro 30 de la carretera Cuauhtémoc a Chihuahua, cerca de El Fresno, cuando la camioneta BMW en la que viajaban fue impactada por una Jeep Cherokee.

Según los informes, el conductor de la Cherokee perdió el control de su vehículo mientras se dirigía de Chihuahua a Cuauhtémoc, lo que provocó que la camioneta cruzara el camellón central y colisionara de frente contra el BMW de las víctimas. El impacto fue tan violento que la Jeep Cherokee volcó en el lugar del accidente. Los cuerpos de Leslie y Mikaela fueron encontrados dentro del BMW.

La noticia del accidente ha causado una ola de condolencias en redes sociales, donde amigos, colegas y miembros de la comunidad expresaron su pesar por la pérdida. Leslie Ricks, conocida por su dedicación y profesionalismo en la odontología, era una figura respetada en Parral, y su fallecimiento ha dejado un profundo vacío en la comunidad. La profesión odontológica era una tradición en la familia Ricks, según indicaron algunos residentes.

Amin Corral, quien se desempeñó como encargado de la oficina de la CEDH en Parral, publicó en sus redes sociales: “Con profundo pesar, lamento el fallecimiento de Leslie Ricks y su hija Mikaela. Que el amor y los recuerdos que compartieron sean un consuelo para su familia en este momento difícil. Que encuentren paz y resignación en los brazos de Dios. Mi más sentido pésame y acompañamiento en su dolor”.

Denisse Alejandra Armendáriz Rueda, quien también compartió un emotivo mensaje, expresó: “Hoy mi alma y mi corazón están desechos, se nos fueron dos personas maravillosas a las que quiero profundamente, mi Leslie y la hermosa Mikaela. Ambas hermosas por dentro y por fuera con unos sentimientos hermosos. Leslie, dejas un vacío en mi corazón; eres una persona magnífica que siempre creyó en mí. Me brindaste la oportunidad de trabajar a tu lado y me enseñaste a querer ser mejor cada día. Me mostraste lo que es una bonita y verdadera amistad con la que puedes contar, compartir las alegrías y las tristezas.”

El trágico accidente ha conmovido a toda la comunidad y ha generado un llamado a la reflexión sobre la seguridad vial. Las autoridades continúan investigando las causas del accidente para entender mejor las circunstancias que llevaron a esta lamentable pérdida.