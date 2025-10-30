El Estado

23.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 30 de octubre de 2025

Programan audiencia de ampliación de investigaciones contra Salvador Humberto S. M., “El Verín”

Este jueves a las 11:00 horas se llevará a cabo la audiencia para solicitar la ampliación del plazo en las investigaciones contra Salvador Humberto S. M., alias “El Verín” o “El Señor de la V”, arrestado el 16 de julio. De no ser autorizado el tiempo adicional, el proceso continuará con la audiencia intermedia.

El pasado 26 de septiembre, durante una audiencia ante un juez de Distrito, se solicitó la prórroga para las investigaciones complementarias, la cual fue autorizada por un mes más. En esa ocasión, el Ministerio Público pidió tres meses adicionales, pero solo se concedieron 30 días.

El plazo inicial fijado en la audiencia de vinculación a proceso fue de dos meses, venciendo el 20 de septiembre. La audiencia de este jueves corresponde a la causa penal 171/2025 por los delitos de posesión de arma, drogas y asociación delictuosa, según el programa de audiencias del Órgano de Administración del Poder Judicial Federal.

Refuerza Policía Vial operativos en el Periférico de la Juventud tras accidente mortal

Municipios

