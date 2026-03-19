Programan juicio contra Rafael Caro Quintero en Nueva York para marzo de 2027

Jueves 19 de marzo de 2026

Un juez federal fijó para el 8 de marzo de 2027 el inicio del juicio contra Rafael Caro Quintero, en una corte federal ubicada en Brooklyn, donde enfrentará diversos cargos vinculados al crimen organizado.

El proceso judicial contempla acusaciones por narcotráfico internacional, así como el uso ilegal de armas de fuego, delitos que forman parte del expediente en su contra en Estados Unidos.

Entre los señalamientos más relevantes destaca su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, ocurrido en 1985, caso que marcó un precedente en la relación bilateral en materia de seguridad.

Caro Quintero es identificado como uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara y una figura clave en el desarrollo del narcotráfico a gran escala en México.

Las autoridades estadounidenses han señalado que el juicio será uno de los procesos más relevantes en materia de crimen organizado en los últimos años, debido al perfil del acusado y la gravedad de los cargos que enfrenta.