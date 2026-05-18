Prohibiciones en estadios de la Copa Mundial: estos son los objetos que no podrás ingresar

Lunes 18 de mayo de 2026

Con motivo de la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA, autoridades y organizadores han reiterado una serie de medidas de seguridad y control de acceso en los estadios, con el objetivo de garantizar una experiencia segura y ordenada para todos los aficionados.

Si cuentas con boletos para alguno de los partidos, es importante tomar en cuenta que existen 30 puntos clave de restricción para el ingreso a los recintos mundialistas, destacando la prohibición de diversos objetos que comúnmente suelen llevar los aficionados.

Entre los artículos que no estarán permitidos se encuentran:

Equipo fotográfico y de video profesional

Drones

Armas de fuego y objetos punzocortantes

Alimentos y bebidas (especialmente en envases de vidrio, latas o botellas)

Paraguas

Bombas de humo y cohetes

Parafernalia diversa

Bastones para selfies

Banderas mayores a 1 x 1.20 metros

Lásers

Drogas o sustancias ilícitas

Encendedores, cerillos y aerosoles

Instrumentos musicales

Material político, ofensivo o discriminatorio

Material comercial o promocional

Mascotas

Balones

Computadoras o tablets

Carriolas o porta bebés

Maletas o equipaje voluminoso

Asimismo, se informó que los estadios serán espacios libres de humo, por lo que no se permitirá el ingreso de cigarros, incluidos los electrónicos.

También se destacó que no se permitirá el uso de máscaras, sirenas, cornetas o silbatos, con el fin de evitar alteraciones al orden dentro de los recintos.

Las autoridades recomiendan a los asistentes llegar con anticipación y revisar cuidadosamente las indicaciones de seguridad para evitar contratiempos en los accesos.

De esta forma, la organización busca agilizar el ingreso a los estadios y garantizar un ambiente seguro durante la celebración del máximo torneo de fútbol a nivel mundial.