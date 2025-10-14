Promete Bonilla trabajar en conjunto con nogaleros

Martes 14 de octubre de 2025

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, sostuvo una reunión con nogaleros de diversas partes del estado, a quienes les reconoció que, gracias a todos ellos, la entidad es esta en los primeros lugares en producción de nuez.

Expresó el panorama ante diversas necesidades en materia hídrica que existen, por lo que se unió a ellos en un conversatorio para dialogar por estrategias que permitan proteger la cadena de producción y abonar al crecimiento de este elemento vital para el sector primario chihuahuense.

"Queremos que Chihuahua siga siendo tierra fértil, no solo para sembrar, sino para invertir, para crecer, para vivir con dignidad y con felicidad", comentó al mismo tiempo de reiterar que va a escucharlos para trabajar juntos por Chihuahua y la economía de sus familias.