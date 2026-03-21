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Sábado 21 de marzo de 2026

Promueve Sindicatura la salud con rally previo a recertificación como espacio libre de humo

Con el objetivo de fortalecer entornos saludables y fomentar la convivencia entre el personal, la Sindicatura Municipal llevó a cabo un rally al aire libre como parte de las actividades previas a su proceso de recertificación como Espacio Libre de Humo de Tabaco y Emisiones.

Durante la jornada, las y los participantes realizaron diversas dinámicas recreativas enfocadas en promover hábitos saludables, el trabajo en equipo y la importancia de mantener espacios libres de contaminantes.

La Síndica municipal, Olivia Franco, destacó que este tipo de actividades reflejan el compromiso institucional con la salud pública y la calidad de vida del personal.

“En la Sindicatura no solo supervisamos, también predicamos con el ejemplo. Estas acciones fortalecen la cultura de la prevención y nos permiten avanzar hacia entornos más sanos para todas y todos”, señaló.

Asimismo, subrayó que la recertificación como espacio libre de humo representa un esfuerzo continuo que involucra tanto la participación activa del personal como la adopción de buenas prácticas en el ámbito laboral.

Con estas acciones, la Sindicatura reafirma su compromiso de impulsar políticas internas que favorezcan la salud, la convivencia y la calidad de vida, consolidándose como un espacio responsable y consciente del cuidado colectivo.

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