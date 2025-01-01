El Estado

22.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 1ro de septiembre de 2025

Promueven el autoempleo con venta de productos de la Escuela de Artes y Oficios y Casa de los Abuelos

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, realizó en la planta baja del edificio Héroes de la Revolución la exposición y venta de productos elaborados por integrantes de la Escuela de Artes y Oficios (EAO) y de las Casas de los Abuelos.

El evento tuvo como objetivo promover el talento local y fomentar el autoempleo de personas con discapacidad y adultos mayores, por lo que se otorgó a los participantes el 100 por ciento de las ganancias obtenidas.

Durante la muestra, cientos de asistentes pudieron adquirir una amplia variedad de artículos como bisutería, manualidades, bolsas, carteras, monederos, tazas personalizadas, portallaves, cinturones, llaveros, separadores de libros, pinturas, entre otros.

Rafael Loera, titular de la dependencia, destacó la importancia de estas exposiciones como plataformas para que los usuarios de la EAO y de las Casas de los Abuelos generen ingresos a través de su esfuerzo y creatividad, para contribuir así al fortalecimiento de la economía familiar.

Añadió que los participantes siempre se muestran entusiasmados por contar con este tipo de espacios para vender sus productos.

Finalmente, Loera reiteró el compromiso de la gobernadora Maru Campos para impulsar actividades que favorezcan el desarrollo integral y una mejor calidad de vida para las personas mayores y para quienes viven con alguna discapacidad.

Inicia operativo de pago del subsidio bimestral para programas sociales en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Con la Qualy; Arranca hoy Torneo Internacional de tenis ITF J30 en Britania Chihuahua

El primer torneo tiene qualy el 30 y 31 de agosto, mientras que el Main Draw se disputará del 1 al 6 de septiembre. El segundo torneo se celebrará con calificación los días 6 y 7 de septiembre

Regreso del PRI a la Presidencia del Congreso del Estado de Chihuahua

Serie Final del Campeonato Estatal de Béisbol se definirá en la capital del estado

Participan autoridades en sesión de la Mesa de Seguridad, en Palacio de Gobierno
Construirá empresa planta geotérmica en Celaya; Gobierno otorga concesión
Inicia Estado rehabilitación de la red de drenaje en Delicias
Marco Bonilla destaca apertura y colaboración con Gobierno Federal tras informe de Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum destaca obras en Chihuahua durante su Primer Informe de Gobierno
Municipio realiza 299 inspecciones a negocios; clausura cuatro establecimientos por diversas irregularidades
Morena se niega a ceder presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro
SCJN publica foto oficial de sus nuevos nueve ministros; Hugo Ortiz Aguilar porta toga decorada

Municipios

Más Noticias

Serie Final del Campeonato Estatal de Béisbol se definirá en la capital del estado
Regreso a clases provoca congestión vehicular en el Periférico de la Juventud
Completo respaldo a Memo Ramírez, expresa Grupo Parlamentario del PRI