Promueven el autoempleo con venta de productos de la Escuela de Artes y Oficios y Casa de los Abuelos

Lunes 1ro de septiembre de 2025

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, realizó en la planta baja del edificio Héroes de la Revolución la exposición y venta de productos elaborados por integrantes de la Escuela de Artes y Oficios (EAO) y de las Casas de los Abuelos.

El evento tuvo como objetivo promover el talento local y fomentar el autoempleo de personas con discapacidad y adultos mayores, por lo que se otorgó a los participantes el 100 por ciento de las ganancias obtenidas.

Durante la muestra, cientos de asistentes pudieron adquirir una amplia variedad de artículos como bisutería, manualidades, bolsas, carteras, monederos, tazas personalizadas, portallaves, cinturones, llaveros, separadores de libros, pinturas, entre otros.

Rafael Loera, titular de la dependencia, destacó la importancia de estas exposiciones como plataformas para que los usuarios de la EAO y de las Casas de los Abuelos generen ingresos a través de su esfuerzo y creatividad, para contribuir así al fortalecimiento de la economía familiar.

Añadió que los participantes siempre se muestran entusiasmados por contar con este tipo de espacios para vender sus productos.

Finalmente, Loera reiteró el compromiso de la gobernadora Maru Campos para impulsar actividades que favorezcan el desarrollo integral y una mejor calidad de vida para las personas mayores y para quienes viven con alguna discapacidad.