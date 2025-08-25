Pronostica Protección Civil lluvias en gran parte del estado a partir de mañana

Lunes 25 de agosto de 2025

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que se prevén lluvias en gran parte de la entidad a partir de mañana, derivadas de la interacción del Monzón Mexicano con un canal de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico.

Las precipitaciones serán de moderadas a puntualmente fuertes, de 25.1 a 50 milímetros (mm), en localidades de la Sierra Tarahumara y en comunidades como Majalca.

Además, se pronostican chubascos en municipios del centro, norte y este, mismos que podrían estar acompañados de actividad eléctrica y caída de granizo.

Para el miércoles 27 de agosto se mantendrán condiciones similares, con cielo nublado, temperaturas frescas en la zona serrana y rachas de viento que superarán los 35 kilómetros por hora (km/h).

Ese día las precipitaciones más intensas se esperan en municipios como Temósachic, Moris, Ocampo, Guazapares, Urique y Batopilas, con acumulaciones de hasta 75 mm.

También habrá lluvias moderadas en Madera, Bocoyna, Chínipas, y Guadalupe y Calvo, y dispersas en Cuauhtémoc, Chihuahua, Camargo, La Cruz, entre otros.

Las temperaturas máximas para ambos días oscilarán entre los 30 y 37 grados centígrados (°C) en zonas como Juárez, Chínipas y Ojinaga, mientras que en municipios serranos como Guachochi, Bocoyna y Balleza se esperan mínimas de hasta 7°C.

La CEPC exhorta a la población a mantenerse informada a través de medios oficiales, tomar precauciones y resguardarse durante tormentas eléctricas. Se recomienda especial atención en zonas rurales y áreas propensas a deslaves o inundaciones