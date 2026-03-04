Pronostican ambiente frío por la mañana y caluroso por la tarde en Chihuahua

Miércoles 4 de marzo de 2026

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este miércoles 4, el frente frío número 38 ubicado en el sur de Estados Unidos y la aproximación de un nuevo sistema al noroeste del país generarán ambiente frío por la mañana y de cálido a caluroso por la tarde en gran parte del estado. En las últimas horas no se registraron lluvias.

El reporte señala que la interacción del sistema frontal con la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura, un canal de baja presión, una línea seca sobre Coahuila y el ingreso de humedad del Pacífico favorecerán cielo de despejado a parcialmente nublado. En la zona serrana persistirá ambiente de muy frío a frío durante las primeras horas del día.

Entre las temperaturas máximas registradas destacan Ojinaga con 35.1°C, Chínipas con 34.4°C y Urique con 34°C, mientras que en municipios serranos como Temósachi, San Juanito y El Vergel se presentaron mínimas bajo cero. Para esta tarde se prevén máximas de 30°C en Chihuahua capital, 27°C en Juárez y hasta 35°C en Chínipas.

Se pronostican vientos de 10 a 20 km/h, con rachas superiores a 45 km/h en municipios del noroeste, centro y sur del estado, incluyendo Chihuahua, Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes. También podrían registrarse rachas mayores a 35 km/h en regiones como Juárez, Parral, Delicias y Jiménez.

Asimismo, se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 2 milímetros en el sureste, particularmente en Guadalupe y Calvo, Parral y Coronado, con posibilidad de actividad eléctrica y caída de granizo.

De acuerdo con The Weather Channel, para la ciudad de Chihuahua se prevé una temperatura máxima de 30°C, cielo mayormente soleado, índice UV alto de 7 y probabilidad de lluvia del 0%.