Pronostican calorón en Urique con máxima de 39.2 grados centígrados

Miércoles 22 de octubre de 2025

El municipio de Urique alcanzó una temperatura de 39.2 grados centígrados, registrando así la temperatura más alta en todo el estado.

Asimismo, en Chínipas el termómetro marcó 35.3°C; en Delicias y Camargo, 31.7°C; en Mahuarichi, 32.8°C; en Jiménez, 30.9°C; y en Ojinaga, 30.2°C.

Por su parte, en Ahumada la temperatura alcanzó los 30.1°C; en Temósachic, 29.4°C; y en Janos, 29.1°C.

En los demás municipios, el termómetro se mantuvo por debajo de los 28 grados centígrados, debido a la presencia del frente frío número 9, una corriente en chorro y un canal de baja presión, los cuales favorecerán temperaturas de frías a muy frías en la zona serrana.