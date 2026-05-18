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Chihuahua, Chihuahua

Lunes 18 de mayo de 2026

Pronostican día caluroso en Chihuahua con máxima de 35 grados

La ciudad de Chihuahua registrará este día condiciones de calor intenso, con cielo mayormente despejado y una temperatura máxima de hasta 35 grados centígrados.

De acuerdo con The Weather Channel, también se esperan vientos provenientes del oeste-suroeste con velocidades de entre 15 y 30 kilómetros por hora, con posibles ráfagas moderadas durante el transcurso del día.

Para la noche, el cielo continuará mayormente despejado y la temperatura descenderá hasta los 16 grados centígrados, generando un ambiente más fresco y estable en la región.

Los vientos del oeste se mantendrán en velocidades similares durante la noche.

El amanecer se registró a las 06:11 horas, mientras que la puesta del sol está prevista para las 19:50 horas, lo que permitirá una jornada con amplia duración de luz natural.

Ante las altas temperaturas, autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado.

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