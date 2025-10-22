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Chihuahua, Chihuahua

Lunes 6 de abril de 2026

Pronostican semana estable en Chihuahua con nublados, vientos moderados y ligero ascenso en temperaturas

La Coordinación Municipal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima para los próximos días en la capital, donde se anticipan condiciones mayormente estables, con cielos nublados, aumento gradual en las temperaturas y baja probabilidad de lluvias. Pese a ello, algunas jornadas presentarán vientos moderados que podrían generar cambios perceptibles en el ambiente.

Para este lunes 6 de abril, se espera un día parcialmente nublado, con máxima de 24 °C y mínima de 11 °C, vientos de 15 a 25 km/h y rachas de hasta 45 km/h, además de una probabilidad de lluvia del 2 %.

El martes 7 de abril continuará el cielo parcialmente nublado, con temperatura máxima de 29 °C y mínima de 13 °C, vientos de 15 a 25 km/h, rachas de hasta 40 km/h y posibilidad de lluvia del 3 %.

Para el miércoles 8 de abril, se prevé cielo parcialmente nublado, con máxima de 29 °C y mínima de 14 °C, vientos más ligeros de 5 a 15 km/h con rachas de 35 km/h, y probabilidad de lluvia del 4 %.

El jueves 9 de abril será mayormente soleado, con temperatura máxima de 29 °C y mínima de 15 °C, vientos de 5 a 15 km/h, rachas de 35 km/h y ligera probabilidad de lluvia del 6 %.

Finalmente, el viernes 10 de abril se pronostica cielo parcialmente nublado, máxima de 29 °C y mínima de 14 °C, vientos de 5 a 15 km/h y rachas de 35 km/h, con una probabilidad de lluvia del 24 %, la más alta de la semana.

Protección Civil exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales, tomar precauciones ante los cambios de temperatura y proteger especialmente a niños, adultos mayores y mascotas durante los días con viento.

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