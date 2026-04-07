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Martes 7 de abril de 2026

Pronostican un El Niño extremadamente intenso para 2026; México podría enfrentar temperaturas récord

Los pronósticos meteorológicos internacionales advierten una alta probabilidad de que este año se desarrolle un episodio de El Niño con una intensidad excepcional, lo que podría generar temperaturas máximas récord durante el verano en diversas regiones del mundo, incluida México.

"El Niño" es un fenómeno climático natural que ocurre cuando las aguas superficiales del Océano Pacífico tropical registran un calentamiento inusual. Esta variación altera los patrones globales de viento y lluvia, provocando cambios significativos en el clima. Su fase opuesta, La Niña, representa el enfriamiento anómalo de esas mismas aguas.

Impacto en México

La influencia del fenómeno variará según la región del país. Entre los efectos esperados destacan:

Mayor sequía en el centro y sur del territorio nacional.
Incremento en la actividad de huracanes en el Océano Pacífico.
Temperaturas más altas o incluso récord en el norte del país.
Olas de calor más intensas y prolongadas.
Reducción de lluvias del monzón mexicano, lo que podría agravar condiciones de aridez.
Un fenómeno histórico

Paul Roundy, profesor de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Nueva York, advirtió que este episodio podría ser extraordinario.
“Existe un potencial real de que se trate del El Niño más fuerte en 140 años”, señaló, subrayando la relevancia y los posibles impactos globales del fenómeno.

Las autoridades meteorológicas continúan monitoreando el desarrollo del evento para emitir recomendaciones y alertas oportunas en los próximos meses.

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