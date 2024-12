Propone Censida esquema para evitar que bebés nazcan con VIH

Martes 3 de diciembre de 2024

El director del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida (Censida), Juan Luis Mosqueda Gómez, recomendó al Gobierno capitalino implementar un esquema para ofrecer atención a las personas gestantes con el objetivo de prevenir y atender nacimientos de niñas y niños con esta enfermedad.

El funcionario federal sugirió a la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, a llevar a cabo esta oferta de manera universal para lograr un tratamiento adecuado a las personas durante su embarazo y “lograr tener niños sanos”, pues destacó que es un problema que urge atender en la capital.

“Seguimos teniendo niños que nacen con VIH, es algo inaceptable. Hoy en día no debería nacer un niño con VIH y ahí abogo, por favor, doctora Gasman, usted lo sabe muy bien, es un tema que podríamos terminar si todas las mujeres embarazadas recibieran una oferta de VIH, si les hacemos una oferta a todas, porque tiene que ser sin prejuicios ni discriminación sin pensar: ‘yo creo que usted sí puede tener VIH; yo que usted, no’.

“Si hacemos esa oferta de forma universal podríamos lograr el tratamiento adecuado de una persona durante el embarazo y lograr tener niños sanos”, dijo en conferencia por el Día Mundial contra el Sida.

La Secretaría de Salud capitalina informó vía transparencia a La Razón que entre 2018 y hasta junio del presente año registró 91 egresos de VIH que complicaron el embarazo, parto o puerperio, los cuales trasladó al IMSS-Bienestar. Del total, 28 pacientes tenían entre 20 y 24 años, y 21, entre 25 y 29 años. El año con más casos fue 2018 con 18.

Los datos muestran además que la Sedesa registró 41 urgencias a causa del virus que afecta y debilita el sistema inmunitario puede evolucionar a Sida. Posteriormente, 2023 fue el año con más casos 10, lo que significa un repunte, pues en 2018 reportó tres y en 2020 la cifra más baja, dos.

La Sedesa también informó que detectó 38 embarazos con alguna Infección de Transmisión Sexual confirmada, de los cuales, 18 personas de entre 18 y 29 años era el sector con más casos. Además, 2023 fue el año con más hechos, con 25.

La Organización Mundial de la Salud y el Censida han informado que el VIH puede transmitirse por tres vías: sexual, sanguínea y perinatal. Sobre esto último, porque la persona gestante que vive con VIH lo puede transmitir al bebé durante el parto por el contacto con las secreciones vaginales o por la leche materna.

Ayer, Mosqueda Gómez comentó que se estima que en México viven 380 mil personas con VIH, la mayoría hombres y mujeres trans, pero 17 por ciento desconoce que vive con él.

En ese sentido, el titular del Censida resaltó que es responsabilidad de las autoridades escuchar a los afectados y trabajar de manera conjunta para apegarse a la normatividad y lograr avances sobresalientes en la atención de esta enfermedad.

“Y no saben que viven con VIH, porque no han recibido una prueba, porque no se perciben en riesgo, porque el mismo personal de salud no los percibe en riesgo; y no perciben ese riesgo porque ha estado permanentemente ligado a prejuicios, ligado a discriminación, ligado a señalamiento de grupos muy específicos que siempre van dejando fuera a las personas”, comentó.

El funcionario enfatizó en la importancia de continuar con la promoción del uso de preservativos, pero también de las intervenciones con medicamento, el uso de la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) y fomentarlo en instituciones, pero principalmente en comunidades vulnerables.

La secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, explicó que de 2014 a 2024 se han diagnosticado 167 mil 947 casos de VIH a nivel nacional, de los cuales 8.7 por ciento es de la Ciudad de México, es decir, 14 mil 588 personas.

La funcionaria local detalló que se debe buscar una estrategia metropolitana, ya que gran parte de los pacientes con VIH se diagnostican y tratan en la capital, específicamente en la Clínica Condesa.

“En México, la epidemia es una epidemia concentrada, donde 92 por ciento de las personas que vive con VIH es hombre y ocho por ciento, mujer.

“Las alcaldías donde hay más casos de VIH son Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo A. Madero. El diagnóstico de VIH es clave para detectar la infección de manera temprana, iniciar tratamiento adecuado y prevenir la progresión hacia el Sida”, comentó.

CAMPAÑA DE ATENCIÓN. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, subrayó que las Clínicas Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc e Iztapalapa, se atendieron a más de 21 mil personas con VIH, a quienes les proporcionaron tratamientos antirretrovirales. Además se realizaron más de 35 mil pruebas, esto en el último año.

La mandataria celebró que desde el 1 de diciembre se arrancó con una jornada de prevención y detección en 40 puntos distribuidos en las 16 alcaldías.

“Tenemos propuesto para que en 100 días podamos atender a 50 mil personas haciendo la prueba, 50 mil en tres meses, en 100 días, más de lo que hicimos en un año; y de ahí para adelante”, aclaró.

Brugada Molina adelantó que abrirá otra sucursal de la Clínica Condesa en Gustavo A. Madero, pues es una de las demarcaciones con más detecciones. Prometió que al finalizar el sexenio se habrá recplicado el proyecto en todas las alcaldías; también creará estaciones en las que se pueda prevenir y detectar la enfermedad, así como brindar medicamentos.

(Información de La Razón)