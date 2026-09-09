Propone Isela Martínez crear Sistema Municipal para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia

Miércoles 9 de septiembre de 2026

Con el objetivo de fortalecer las acciones que el Gobierno Municipal de Chihuahua lleva a cabo para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, la regidora Isela Martínez Díaz presentó ante el Cabildo una iniciativa para crear el Sistema Municipal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La coordinadora de Regidores del PAN explicó que esta propuesta plantea la creación de una instancia permanente de coordinación interinstitucional que permita conjuntar esfuerzos, compartir información, establecer objetivos comunes y dar seguimiento a las políticas, programas, servicios y acciones que desde distintas áreas de la Administración Pública Municipal se desarrollan en favor de las mujeres.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla Mendoza, ha sido un aliado permanente en la lucha para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, fortaleciendo instituciones como el Instituto Municipal de las Mujeres e impulsando herramientas que permiten mejorar las políticas públicas con perspectiva de género, como la implementación de la evaluación PEFA Género, con la que Chihuahua Capital se convirtió en el primer municipio de México en concluir este proceso de evaluación.

En este sentido, la iniciativa presentada por Isela Martínez busca dar un paso más en la consolidación de estos esfuerzos, mediante un mecanismo permanente que permita articular a las distintas dependencias municipales, fortalecer la coordinación y dar seguimiento a las acciones encaminadas a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Actualmente, el Gobierno Municipal cuenta con diversos mecanismos para prevenir y atender la violencia de género, como el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de Casos de Violencia en Razón de Género contra las Mujeres, las Unidades de Igualdad de Género y las acciones de la Subdirección de Violencia Familiar y de Género. Además, el nuevo Sistema permitirá articular estos esfuerzos de manera transversal, fortaleciendo la coordinación, el seguimiento y las acciones conjuntas entre las distintas dependencias municipales.

Asimismo, el Sistema permitiría fortalecer la coordinación con autoridades estatales y federales y abrir espacios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y otros sectores vinculados con la materia, bajo la premisa de que la atención de las violencias requiere de la suma de capacidades entre gobierno y sociedad.

Con esta iniciativa, la regidora Isela Martínez Díaz busca fortalecer desde el ámbito municipal la respuesta institucional frente a la violencia contra las mujeres, consolidando un mecanismo permanente de coordinación que permita dar seguimiento a las acciones existentes, sumar capacidades y generar políticas públicas más eficaces para garantizar a las mujeres de Chihuahua una vida libre de violencia.