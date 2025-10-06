Propone PAN reducir número de regidores en municipios de Chihuahua

Lunes 6 de octubre de 2025

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentó este lunes una iniciativa en el Congreso del Estado de Chihuahua para reducir el número de regidores en los Ayuntamientos, con el argumento de que la estructura actual es excesiva y genera costos operativos injustificados.

La propuesta, registrada con el número de asunto 1053, fue firmada por los doce diputados locales del PAN y busca reformar tanto la Ley Electoral como el Código Municipal del Estado, ajustando la cantidad de regidurías con base en las características demográficas, sociales y económicas de cada municipio.

Regidurías desproporcionadas

Según el documento entregado a la Oficialía de Partes, la estructura vigente contempla una cantidad de regidores que resulta desproporcionada respecto a la población y la capacidad administrativa de muchos municipios, lo que ha generado ineficiencias operativas y un incremento en el gasto corriente.

“Los municipios requieren estructuras funcionales, ligeras, que permitan canalizar mayores recursos a las verdaderas necesidades de la población, como son los servicios públicos, infraestructura urbana y programas de desarrollo social”, señala la iniciativa.

Nueva distribución propuesta

De aprobarse la reforma, los municipios quedarían agrupados en bloques con diferentes números de regidurías, dependiendo de su tamaño y condiciones:

12 municipios, entre ellos Camargo, Cuauhtémoc, Delicias, Parral y Nuevo Casas Grandes, tendrán 7 regidores por mayoría relativa y 5 por representación proporcional.

Un segundo bloque, con municipios como Guachochi, Ascensión, Guadalupe y Calvo y Santa Bárbara, contará con 5 regidurías por mayoría relativa y 3 por representación proporcional.

Para el resto de los municipios no listados, se establece una fórmula de 4 regidores por mayoría relativa y 3 por representación proporcional.

Los únicos municipios que no sufrirían modificación son Chihuahua capital y Ciudad Juárez, debido a su densidad poblacional y complejidad administrativa.

Panorama legislativo

La iniciativa del PAN se presenta en un contexto de discusión sobre el gasto público municipal, y se anticipa que generará debate entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso local, en especial por los posibles impactos en la representación proporcional y la operatividad de los cabildos.