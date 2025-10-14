Propone Rosana Díaz reforma para garantizar el derecho a la vivienda en el Estado

Martes 14 de octubre de 2025

Con la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum, de hacer de la vivienda un derecho y no un privilegio como se contempla en la Constitución y con el firme compromiso de generar condiciones más justas y accesibles para quienes buscan adquirir su primer patrimonio, en especial para las y los jóvenes, así como para quienes por primera vez realizan la adquisición de un inmueble, la diputada morenista Rosana Díaz presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado.

La legisladora explicó que su propuesta busca eliminar barreras burocráticas y promover mecanismos que faciliten la certeza jurídica en los procesos de compra-venta, inscripción y registro de viviendas, principalmente en favor de sectores que enfrentan mayores dificultades para acceder a un hogar propio.

Asimismo, la iniciativa contempla implementar políticas, programas y mecanismos que garanticen la accesibilidad y la atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad, en coordinación con otras dependencias y organismos públicos, fortaleciendo así el trabajo conjunto del Estado para hacer efectivo este derecho.

“El acceso a una vivienda digna no debe ser un privilegio, sino un derecho real y alcanzable. Con esta reforma, buscamos que el Estado garantice y genere condiciones para las y los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, en la construcción de su futuro y en la seguridad de su patrimonio”, expresó la diputada Díaz durante la presentación de su iniciativa ante el Pleno del Congreso.

Con esta iniciativa, la legisladora reafirma su compromiso con las causas sociales y con la generación de oportunidades para todas y todos, priorizando el acceso a la vivienda como un pilar esencial para la justicia social y el bienestar.