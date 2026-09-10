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Jueves 10 de septiembre de 2026

Propone SAT pago simplificado de IVA de 7% para MiPyMEs

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) propuso un esquema opcional para que micro y pequeñas empresas puedan realizar un pago directo de IVA de 7% sobre sus ingresos, con el objetivo de reducir la carga administrativa relacionada con este impuesto.

Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, explicó que los contribuyentes que elijan esta modalidad ya no tendrían que realizar la contabilidad adicional de IVA asociada al esquema tradicional.

“Se va a eliminar la contabilidad de IVA si optan por este pago, que es un pago directo del 7%”, señaló el funcionario durante la conferencia matutina.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la propuesta surge ante las dificultades que enfrentan pequeños negocios para realizar los procedimientos contables relacionados con el IVA y su recuperación.

El esquema sería voluntario, por lo que los contribuyentes podrían elegir entre pagar directamente la tasa efectiva de 7% o permanecer bajo el mecanismo actual y continuar realizando la contabilidad correspondiente.

La propuesta forma parte de las medidas de simplificación planteadas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de micro y pequeñas empresas.

Sheinbaum responde a Rubio: “Que no usen a México en su campaña”

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