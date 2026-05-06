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Miércoles 6 de mayo de 2026

Proponen aumentar penas por accidentes viales con lesiones u homicidio imprudencial en Chihuahua

La diputada Rosana Díaz Reyes presentó una iniciativa con carácter de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Chihuahua, con el objetivo de endurecer las sanciones en accidentes vehiculares que provoquen lesiones u homicidio imprudencial.

La propuesta plantea que la seguridad vial debe centrarse en la protección de la vida humana, por lo que busca aumentar las penas cuando los siniestros sean consecuencia de conductas imprudentes al volante.

Dentro de la exposición de motivos, la legisladora argumentó que también corresponde al Poder Legislativo garantizar que exista proporcionalidad entre la gravedad del delito y la sanción aplicada.

La iniciativa contempla adicionar una fracción III al artículo 138 del Código Penal para establecer que, cuando el conductor exceda en 30 kilómetros por hora el límite de velocidad permitido y cause homicidio o lesiones de manera imprudencial, se aplique una pena adicional equivalente a la mitad más de las sanciones ya previstas en la ley.

Asimismo, propone reformar el artículo 139 para establecer penas de tres a diez años de prisión cuando se causen lesiones graves a dos o más personas y estén involucrados vehículos de carga o transporte público, escolar, de personal o de pasajeros.

Estas sanciones aplicarían cuando el conductor maneje en estado de ebriedad, bajo el influjo de drogas o sustancias similares, o también cuando exceda por 30 kilómetros por hora el límite de velocidad permitido.

La iniciativa será analizada por el Congreso del Estado de Chihuahua para su posible discusión y votación.

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