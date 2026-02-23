Proponen en el Congreso de Chihuahua seguro de desempleo para adultos mayores

Lunes 23 de febrero de 2026

Una iniciativa enviada por el partido Morena al Congreso del Estado de Chihuahua plantea la creación de un seguro de desempleo dirigido a personas adultas mayores que hayan perdido un empleo formal.

La propuesta, que será analizada en comisiones, contempla una reforma al artículo 19 de la Ley de Derechos de las Personas Mayores en el Estado de Chihuahua para establecer este apoyo económico. El monto sería equivalente a tres meses de salario mínimo, lo que representaría alrededor de 40 mil pesos en la frontera norte del estado.

Contexto de vulnerabilidad

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Chihuahua más de 280 mil personas adultas mayores se encuentran en situación de vulnerabilidad, principalmente por insuficiencia de ingresos para cubrir necesidades básicas.

Asimismo, el 63.5 por ciento de las personas de 65 años o más que buscan empleo y no lo encuentran caen en situación de pobreza.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al tercer trimestre de 2025, y con base en información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el 44.6 por ciento de la población ocupada cuenta con un empleo formal, lo que equivale a 26.5 millones de personas a nivel nacional.

Alcances de la propuesta

La exposición de motivos señala que el seguro de desempleo permitiría a las personas beneficiarias “contar con un margen de tiempo razonable para reintegrarse al mercado laboral formal”, reduciendo el riesgo de caer en pobreza o informalidad.

Actualmente, la Ley de Derechos de las Personas Mayores en el Estado de Chihuahua reconoce en su artículo 52, fracción X, que el desempleo y la falta de recursos constituyen causas de vulnerabilidad para este sector. Además, el artículo 19 establece las competencias de autoridades estatales y municipales en la implementación de políticas públicas, principalmente en materia de promoción y concientización.

De ser aprobada, la reforma ampliaría el marco legal vigente para incluir un mecanismo de apoyo económico directo a adultos mayores desempleados en la entidad.