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Lunes 5 de octubre de 2026

Proponen nuevos requisitos para constituir empresas y combatir a las “factureras”

México.- El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso establecer nuevos requisitos para la inscripción de empresas ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con el objetivo de prevenir la creación y operación de compañías utilizadas para emitir facturas falsas.

La iniciativa plantea que los socios o accionistas acrediten su capacidad económica y la procedencia lícita del capital aportado desde el momento de la constitución de la empresa.
Entre los requisitos propuestos se encuentra la presentación de una declaración patrimonial simplificada de los socios o accionistas, conforme a las reglas que determine el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ramírez Cuéllar explicó que la intención es que la fiscalización deje de ser únicamente reactiva y permita detectar desde el origen posibles inconsistencias entre el capital declarado, la capacidad económica de los integrantes de la sociedad y el volumen de operaciones realizadas.

El legislador señaló que actualmente es posible constituir empresas mediante prestanombres, obtener RFC, firma electrónica y certificados de sello digital, abrir cuentas bancarias y comenzar a facturar en periodos relativamente cortos.

De acuerdo con el planteamiento, algunas de estas empresas operan durante determinados meses y posteriormente abandonan sus domicilios fiscales, mientras otras sociedades de la misma red continúan realizando operaciones.

La propuesta forma parte de una serie de medidas que Ramírez Cuéllar busca incorporar al Paquete Económico 2027, junto con reformas dirigidas a fortalecer los controles contra la evasión fiscal y las operaciones simuladas.

El proyecto deberá pasar por el proceso legislativo correspondiente antes de que cualquiera de estas disposiciones pueda entrar en vigor.

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