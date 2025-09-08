El Estado

24.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 8 de septiembre de 2025

Proponen prohibir redes sociales a menores de 14 años en Chihuahua

El Congreso del Estado turnó a la Comisión de Salud la iniciativa del diputado Carlos Olson San Vicente, del Partido Acción Nacional (PAN), para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años y regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas del estado de Chihuahua.

En entrevista telefónica, Olson explicó que su propuesta busca reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua con el objetivo de “proteger la salud mental y la maduración emocional” de la infancia y adolescencia.

“Va muy bien la iniciativa. Ya está en Comisión y esperamos que entre pronto al análisis y dictamen. Va a ser una reforma que incidirá mucho en el tema de la salud mental”, expresó el legislador panista.

El documento, registrado como Asunto 927, contempla dos artículos clave:

Artículo 68 Bis: Ordena a la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) limitar el uso de teléfonos celulares en las aulas, desde nivel básico hasta medio superior, tanto en escuelas públicas como privadas.

Artículo 106 Quinquies: Prohíbe a las plataformas de redes sociales permitir el acceso a menores de 14 años. Para adolescentes entre 14 y 17 años, será obligatorio el consentimiento de padres o tutores para registrarse como usuarios.

El legislador advirtió que el uso no regulado de teléfonos inteligentes y redes sociales afecta el desarrollo cognitivo, social y emocional de niños y adolescentes, fenómeno que psicólogos como Jonathan Haidt han descrito como propio de “una generación ansiosa”.

“Viven en un mundo virtual, dejan de convivir, viven aislados, pierden habilidades sociales. Y cuando enfrentan la vida real, se frustran, no toleran críticas, y eso deriva en ansiedad, depresión, autolesiones, incluso en suicidio”, alertó Olson.

El diputado espera que la Comisión de Salud dictamine favorablemente la iniciativa durante este mes, para que pueda ser votada en el Pleno antes de que concluya septiembre. De ser aprobada, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Municipio de Chihuahua realiza proceso para contratar crédito de 75 mdp destinado a seguridad pública

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Revelan red de sobornos por huachicol fiscal en aduanas; involucran a vicealmirante y funcionarios navales

Visita Sindicatura zona rural de El Charco como parte del Programa “Sindicatura Cerca de Ti”

El monzón "sacó" de la sequía a zonas del estado de Chihuahua en la última quincena

Revisará México más de 7 mil autos SEAT por falla en bolsas de aire
Presenta SSPE alcance de los programas de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
Marco Bonilla califica de político el vandalismo en Presidencia Municipal por tema de plaza de toros
PVEM reafirma apoyo a Claudia Sheinbaum pese a señales de ruptura
Rusia lanza el mayor ataque con drones en la guerra contra Ucrania
Gobernadora Maru Campos se reúne con Secretario de la Defensa en Palacio Nacional
Trump pide orden de emergencia para mantener congelada ayuda extranjera
Prevalece probabilidad de lluvias en la Sierra Tarahumara: Protección Civil

Municipios

Más Noticias

Revelan red de sobornos por huachicol fiscal en aduanas; involucran a vicealmirante y funcionarios navales
Dona Mario Vázquez equipo médico a comunidad rural de Bachíniva
Se desploma avioneta en Santa Teresa; un hombre resulta gravemente herido