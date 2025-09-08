Proponen prohibir redes sociales a menores de 14 años en Chihuahua

Lunes 8 de septiembre de 2025

El Congreso del Estado turnó a la Comisión de Salud la iniciativa del diputado Carlos Olson San Vicente, del Partido Acción Nacional (PAN), para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años y regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas del estado de Chihuahua.

En entrevista telefónica, Olson explicó que su propuesta busca reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua con el objetivo de “proteger la salud mental y la maduración emocional” de la infancia y adolescencia.

“Va muy bien la iniciativa. Ya está en Comisión y esperamos que entre pronto al análisis y dictamen. Va a ser una reforma que incidirá mucho en el tema de la salud mental”, expresó el legislador panista.

El documento, registrado como Asunto 927, contempla dos artículos clave:

Artículo 68 Bis: Ordena a la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) limitar el uso de teléfonos celulares en las aulas, desde nivel básico hasta medio superior, tanto en escuelas públicas como privadas.

Artículo 106 Quinquies: Prohíbe a las plataformas de redes sociales permitir el acceso a menores de 14 años. Para adolescentes entre 14 y 17 años, será obligatorio el consentimiento de padres o tutores para registrarse como usuarios.

El legislador advirtió que el uso no regulado de teléfonos inteligentes y redes sociales afecta el desarrollo cognitivo, social y emocional de niños y adolescentes, fenómeno que psicólogos como Jonathan Haidt han descrito como propio de “una generación ansiosa”.

“Viven en un mundo virtual, dejan de convivir, viven aislados, pierden habilidades sociales. Y cuando enfrentan la vida real, se frustran, no toleran críticas, y eso deriva en ansiedad, depresión, autolesiones, incluso en suicidio”, alertó Olson.

El diputado espera que la Comisión de Salud dictamine favorablemente la iniciativa durante este mes, para que pueda ser votada en el Pleno antes de que concluya septiembre. De ser aprobada, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.