Proponen que delito de estupro se persiga de oficio y con agravantes en el Código Penal Federal

Lunes 22 de septiembre de 2025

Con el objetivo de cerrar puertas a la impunidad en delitos sexuales contra adolescentes, la diputada federal Carmen Rocío González Alonso (PAN) presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal que busca que el delito de estupro se persiga de oficio, sin necesidad de querella, y se le incorporen agravantes.

Actualmente, el delito de estupro —definido como la cópula con personas mayores de 15 años y menores de 18, obtenida mediante engaño— solo puede ser perseguido a petición de parte, conforme al artículo 263 del Código Penal. Esta limitación ha sido señalada por especialistas como un obstáculo para el acceso a la justicia, ya que revictimiza a las adolescentes y protege a los agresores en contextos de vulnerabilidad.

¿Qué propone la iniciativa?

La propuesta de la legisladora panista plantea:

Reformar el artículo 262 para establecer que el delito de estupro sea perseguido de oficio.

Agregar agravantes al delito cuando:

Exista una diferencia de edad mayor a cinco años entre la víctima y el agresor.

Se haya entregado dinero, bienes, drogas u otros beneficios para obtener el consentimiento.

La víctima esté en situación de vulnerabilidad (pobreza, abandono, adicción, discapacidad, violencia familiar).

Exista embarazo derivado de los hechos.

Derogar el artículo 263, que actualmente condiciona la acción penal a la presentación de una querella por parte de la víctima o su tutor.

El documento fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis y discusión.

Protección urgente a adolescentes vulnerables

González Alonso argumentó que la propuesta no busca aumentar penas, sino corregir una omisión legal grave que impide a las autoridades actuar ante delitos evidentes. “Con esta reforma, el Estado mexicano daría un paso firme hacia la protección real y efectiva de niñas y adolescentes”, afirmó.

Subrayó que el estupro es uno de los delitos más invisibilizados, pese a representar una forma grave de violencia sexual, especialmente en contextos de pobreza, marginación o dependencia emocional.

“No se puede esperar que una adolescente, embarazada o en situación de dependencia, denuncie por sí sola a su agresor. El sistema legal no puede seguir siendo cómplice de esa injusticia”, señaló la diputada panista.

Cifras alarmantes

Durante 2023, se iniciaron más de 89 mil carpetas de investigación por delitos contra la libertad y la seguridad sexual en México. Si bien delitos como violación y abuso sexual tienen mayor visibilidad, el estupro suele pasar desapercibido y rara vez se persigue con eficacia.

Reforma propuesta:

Artículo 262 (reformado): Se establece que el estupro se persiga de oficio y se incluyen las agravantes antes mencionadas.

Artículo 263 (derogado): Elimina el requisito de querella para que las autoridades puedan investigar y sancionar estos delitos.

La iniciativa fue suscrita por integrantes del grupo parlamentario del PAN y se alinea con los estándares internacionales de derechos humanos en materia de protección a la niñez y adolescencia.

La propuesta ya fue enviada a la Comisión de Justicia, y se espera que sea discutida en el próximo periodo ordinario de sesiones.