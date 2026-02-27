Proponen terrenos en Chihuahua para la construcción de nuevo hospital del IMSS

Viernes 27 de febrero de 2026

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Alejandro Lazzarotto Rodríguez, informó que ya se entregaron al secretario general del IMSS, Jorge Gaviño Ambriz, las propuestas de terrenos ubicados al norte y oriente de la capital chihuahuense para la construcción de un nuevo hospital. Se prevé que el presupuesto para arrancar las obras sea asignado en 2027.

Lazzarotto Rodríguez detalló que la delegación de Chihuahua, acompañada por Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco-Servytur, formalizó la presentación de los terrenos. Los análisis técnicos de los predios comenzarán en marzo para determinar la opción más viable, con lo que la construcción del hospital podría integrarse al presupuesto del IMSS del próximo año.

El representante del comercio organizado reconoció la labor del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Leopoldo Mares Delgado, y subrayó la unidad del sector: “Buscamos el mismo fin, lo prioritario es que se construya el nosocomio”, indicó.

Se informó que el terreno requerido debe contar con una superficie de 20 hectáreas, espacio suficiente para albergar instalaciones del IMSS, del ISSSTE y una guardería. Los hospitales serían complementarios, ofreciendo servicios distintos para diversificar la atención y ampliar la capacidad de respuesta hacia los derechohabientes.

Asimismo, Gaviño Ambriz señaló que la construcción sería ejecutada por personal del Ejército, debido a su eficiencia, y que los montos de inversión se definirían entre enero y febrero de 2027.

Paralelamente, hay un proyecto para establecer 10 guarderías en la ciudad, por lo que actualmente se buscan terrenos en donación para presentarlos ante la delegación del IMSS, que ha mostrado apertura para concretar estos espacios.

Según Jorge Cruz Camberos, presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (Desec), más del 60% de los derechohabientes del IMSS residen en la zona oriente de la ciudad, lo que convierte la construcción del hospital en un detonador clave para generar nueva infraestructura en la región.