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Viernes 20 de marzo de 2026

Protección Civil advierte sobre calor extremo este fin de semana en Chihuahua

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que para este fin de semana se esperan condiciones mayormente soleadas y un incremento gradual de las temperaturas, por lo que exhorta a la población a tomar precauciones para proteger su salud.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica:

Viernes: máxima 33°C, mínima 12°C, cielo despejado.

Sábado: máxima 34°C, mínima 14°C, mayormente soleado.

Domingo: máxima 35°C, mínima 15°C, cielo despejado.

Las autoridades recomiendan hidratarse constantemente, evitar la exposición prolongada al sol y usar protector solar, especialmente en niñas, niños y adultos mayores.

En caso de emergencias, se puede llamar al 9-1-1 o usar la aplicación Marca el Cambio.

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