Protección Civil advierte sobre calor extremo este fin de semana en Chihuahua

28.07°C
Cielo Claro
Chihuahua, Chihuahua
Viernes 20 de marzo de 2026
La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que para este fin de semana se esperan condiciones mayormente soleadas y un incremento gradual de las temperaturas, por lo que exhorta a la población a tomar precauciones para proteger su salud.
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica:
Viernes: máxima 33°C, mínima 12°C, cielo despejado.
Sábado: máxima 34°C, mínima 14°C, mayormente soleado.
Domingo: máxima 35°C, mínima 15°C, cielo despejado.
Las autoridades recomiendan hidratarse constantemente, evitar la exposición prolongada al sol y usar protector solar, especialmente en niñas, niños y adultos mayores.
En caso de emergencias, se puede llamar al 9-1-1 o usar la aplicación Marca el Cambio.
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