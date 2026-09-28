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Lunes 28 de septiembre de 2026

Protección Civil alerta por impacto de “Polo” en Baja California Sur

Baja California Sur.- Autoridades de Protección Civil advirtieron que el ciclón “Polo” tocará tierra durante la tarde de este lunes en la zona centro-norte de Baja California Sur, por lo que se implementarán restricciones de movilidad y suspensión de actividades en diversas comunidades.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó junto con el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, sobre las medidas preventivas ante la llegada del fenómeno meteorológico.

De acuerdo con la información presentada, en las comunidades donde se esperan los mayores efectos del ciclón, la movilidad será suspendida alrededor de las 14:00 horas, mientras que el impacto de “Polo” se prevé aproximadamente a las 18:00 horas.

La principal recomendación para la población es permanecer en sus hogares y atender las indicaciones de las autoridades.

Como parte del operativo preventivo, fueron habilitados 169 refugios temporales, además de que se encuentran preparados equipos de electricistas ante posibles afectaciones en el suministro de energía y en las comunicaciones.

Asimismo, se ordenó la suspensión del acceso a playas y de todas las actividades marítimas en las zonas bajo alerta.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre la trayectoria de “Polo” y exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales.

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