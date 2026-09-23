Protección Civil alerta por lluvias generalizadas en Chihuahua

Miércoles 23 de septiembre de 2026

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Corral Torresdey, llamó a la población a mantenerse atenta ante el pronóstico de lluvias generalizadas durante los próximos días en distintas regiones del estado de Chihuahua.

Explicó que las precipitaciones estarán asociadas con el ingreso de humedad proveniente del Pacífico y podrían presentarse tanto en la capital como en la zona fronteriza y la región serrana.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, en la franja fronteriza podrían registrarse acumulados de entre 25 y 50 milímetros, mientras que para la ciudad de Chihuahua se prevén lluvias de hasta 25 milímetros.

La zona serrana también se mantiene bajo vigilancia ante la posibilidad de precipitaciones importantes que pudieran afectar comunidades rurales y caminos de difícil acceso.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron evitar cruzar arroyos, mantenerse alejados de cauces y ubicar previamente los puntos de riesgo cercanos a las viviendas.

Asimismo, se exhortó a las personas que habitan cerca de cruces de arroyos o zonas susceptibles a inundaciones a considerar trasladarse temporalmente a lugares más seguros o con familiares en caso de que las condiciones representen un peligro.