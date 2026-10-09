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Viernes 9 de octubre de 2026

Protección Civil evalúa daños tras colapso de talud en Teófilo Borunda y Universidad

Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil acudió la mañana de este viernes al cruce de las avenidas Teófilo Borunda y Universidad, para evaluar los daños ocasionados por el colapso de un talud.

De acuerdo con la revisión preliminar, la constante presencia de humedad derivada del césped y del sistema de riego pudo haber contribuido al debilitamiento del terreno.

Primero se detectó una grieta y posteriormente se produjo el desprendimiento de rocas y tierra, lo que representó un riesgo para peatones y automovilistas.

Parte del material cayó sobre los carriles de circulación, por lo que autoridades desplegaron un operativo para retirar los escombros y resguardar el tránsito en sentido de este a oeste por el Canal.

Tras una primera inspección, personal de Protección Civil señaló que el puente no presenta daños visibles, y que la afectación se concentra únicamente en el talud.

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