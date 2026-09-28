Protección Civil prevé lluvias y fuertes vientos en Chihuahua por efectos de “Polo”

Lunes 28 de septiembre de 2026

La Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió sobre lluvias, fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo en distintas regiones del estado debido a los efectos asociados al ciclón “Polo”.

Durante una rueda de prensa, el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Corral Torresdey, informó sobre las condiciones previstas para las próximas horas, mientras que el meteorólogo Ildefonso Díaz señaló que las precipitaciones más intensas se concentrarán principalmente en la zona occidente.

Para este lunes se esperan lluvias de 25.1 a 50 milímetros en sectores de Namiquipa, Valle de Zaragoza y San Francisco de Conchos.

También se pronostican chubascos de 5.1 a 25 milímetros en municipios como Juárez, Ahumada, Casas Grandes, Madera, Ocampo, Urique, Batopilas, Cuauhtémoc, Chihuahua, Aldama, Delicias, Parral, Camargo y Ojinaga, entre otros.

Para el martes 29 de septiembre, Protección Civil prevé un incremento en la intensidad de las precipitaciones y de los vientos.

En Chínipas y Guazapares podrían registrarse acumulados de 50.1 a 75 milímetros, mientras que en sectores del norte, noroeste, oeste y suroeste se esperan lluvias de 25.1 a 50 milímetros.

Entre las zonas contempladas se encuentran Juárez, Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Madera, Ignacio Zaragoza, Moris, Uruachi, Urique y Batopilas.

En Chihuahua capital, para el martes se prevén lluvias de aisladas a dispersas, con acumulados de entre 2.1 y 5 milímetros.

La dependencia estatal llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas fuertes de viento y posible granizo.