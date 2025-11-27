El Estado

Jueves 27 de noviembre de 2025

Protestas de productores y transportistas paralizan cinco carreteras en Chihuahua

La intensidad de las manifestaciones de productores y transportistas contra la Federación aumentó este jueves, al registrarse cinco carreteras con cierres totales de circulación en distintos puntos del estado, informó el Centro SICT Chihuahua.

De acuerdo con el reporte emitido antes del mediodía, las vías afectadas son:

Carretera Gómez Palacio–Jiménez, tramo Jiménez–Zavalza, Km 230+000
— Cierre total, con apertura cada dos horas para desahogo del tráfico.

Carretera México 45 Cd. Juárez, tramo Chihuahua–Delicias, Km 167+000
— Cierre total.

Carretera Ascensión–Janos, Km 177+000
— Cierre total.

Carretera Janos–Agua Prieta, Km 13+000
— Cierre total.

Carretera El Sueco–Janos, a la altura del Km 153 de la federal 45
— Cierre total, con posible apertura cada dos horas para vehículos ligeros únicamente.

El Centro SICT añadió que el tramo de Chihuahua a Ciudad Juárez mantiene paso libre, aunque recomendó a los conductores mantenerse atentos a los avisos oficiales debido a que las condiciones “pueden cambiar en cualquier momento”.

La dependencia federal exhortó a la población a seguir las indicaciones de las autoridades en cada zona y anunció que continuará actualizando la información conforme evolucione la situación en las carreteras.

Las manifestaciones, vinculadas a la inconformidad con la Ley General de Aguas, han generado una creciente afectación al tránsito y a la actividad económica en el estado.

Ingresos del Municipio de Chihuahua crecerán 13.55% en 2026; Cabildo aprueba anteproyecto

