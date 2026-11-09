Proyecta Buen Fin 2026 ventas por 235 mil millones de pesos y participación de 200 mil negocios

Lunes 9 de noviembre de 2026

La jornada comercial se realizará del 13 al 17 de noviembre; CANACO Chihuahua estima un crecimiento del 7.3% respecto al año anterior y llama a consumidores a aprovechar las promociones de manera responsable.

Chihuahua, Chih.- Con una participación estimada de 200 mil establecimientos comerciales en todo México y una derrama económica proyectada de 235 mil millones de pesos, del 13 al 17 de noviembre se llevará a cabo El Buen Fin 2026, una de las jornadas de descuentos y promociones más importantes del país.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR) Chihuahua presentó los detalles de esta edición, durante la cual se espera un crecimiento económico del 7.3% en comparación con los resultados registrados en 2025.

El presidente del organismo empresarial, Alejandro Lazzarotto Rodríguez, destacó las expectativas de participación del sector comercial y la importancia de esta jornada para fortalecer las ventas, incentivar el consumo y generar actividad económica.

De acuerdo con las estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), el 79% de las ventas proyectadas se realizaría en establecimientos físicos, mientras que el 21% correspondería a operaciones mediante plataformas de comercio electrónico.

Registro de comercios concluirá el 12 de noviembre

Los establecimientos interesados en participar podrán registrarse hasta el próximo 12 de noviembre a través de la plataforma oficial elbuenfinconcanaco.com.mx.

La convocatoria está dirigida a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que busquen incorporarse a esta jornada comercial mediante descuentos y promociones especiales.

Durante la presentación, representantes del sector empresarial destacaron la importancia de que los negocios preparen sus inventarios, capaciten a su personal y comuniquen con claridad los precios y las condiciones de las ofertas.

SAT realizará sorteo de 500 millones de pesos

Como parte de las actividades de El Buen Fin 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevará a cabo un sorteo con una bolsa total de 500 millones de pesos en premios.

De esta cantidad, 400 millones estarán destinados a consumidores y 100 millones a los comercios participantes.

De acuerdo con la información presentada, podrán participar las compras desde 250 pesos realizadas con tarjetas bancarias elegibles, conforme a los requisitos establecidos en las bases oficiales.

El sorteo está programado para el 4 de diciembre, mientras que la publicación de los ganadores se realizará el día 7 del mismo mes.

Llaman a realizar compras responsables

En la presentación participaron representantes del Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, así como personal del SAT y de Seguridad Pública.

Las autoridades y organismos empresariales emitieron recomendaciones para prevenir fraudes y promover compras seguras durante los cinco días de promociones.

Entre las principales medidas se encuentran comparar precios antes de adquirir productos, establecer un presupuesto, verificar las condiciones de las ofertas, proteger los datos bancarios y conservar los comprobantes de compra.

Asimismo, se recomendó a los comerciantes garantizar información clara sobre descuentos, disponibilidad de productos y condiciones de pago.

CANACO SERVYTUR Chihuahua reiteró su disposición de mantener la coordinación con autoridades y representantes del sector privado para impulsar la actividad comercial y contribuir al fortalecimiento de la economía local.

Con estas proyecciones, El Buen Fin 2026 busca consolidar una nueva edición de crecimiento en ventas, tanto en establecimientos tradicionales como en plataformas digitales, durante una de las temporadas de mayor actividad comercial del año.