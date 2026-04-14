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Martes 14 de abril de 2026

Proyecta Gobierno Federal inversión histórica en becas; superaría el billón de pesos para 2030

El Gobierno de México prevé una inversión sin precedentes en becas educativas que superará el billón de pesos hacia 2030, como parte de su estrategia para fortalecer el acceso y la permanencia en la educación pública.

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, informó que el monto estimado asciende a 1.136 billones de pesos, lo que representaría el mayor esfuerzo presupuestal en este rubro en la historia reciente del país.

El funcionario destacó que, desde 2018 —durante la administración de Andrés Manuel López Obrador— se han destinado 463 mil millones de pesos a becas, reflejando un crecimiento sostenido en estos apoyos.

En comparación con sexenios anteriores, la inversión ha sido significativamente mayor:

Con Vicente Fox: 77 mil 724 millones de pesos
Con Felipe Calderón: alrededor de 140 mil millones
Con Enrique Peña Nieto: 224 mil millones

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que estos recursos deben considerarse una inversión social y no un gasto, al formar parte de una política integral que incluye programas como infraestructura educativa, apoyos directos a escuelas y expansión de planteles.

Beca Rita Cetina: montos y fechas

En este contexto, autoridades también confirmaron detalles sobre la Beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes de primaria.

El coordinador nacional de becas, Julio León, informó que el primer pago se realizará en agosto de 2026, previo al inicio del ciclo escolar.

Los montos serán:

2,500 pesos por un alumno
5,000 pesos por dos alumnos
7,500 pesos por tres alumnos

La entrega de tarjetas del Bienestar se realizará del 18 de mayo al 31 de julio, mientras que estudiantes de secundaria ya inscritos continúan recibiendo pagos del bimestre marzo-abril.

El fortalecimiento de estos programas forma parte de una política social orientada a reducir desigualdades y fomentar la permanencia escolar, aunque especialistas señalan que su impacto también dependerá de la calidad educativa y las condiciones económicas de los hogares.

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