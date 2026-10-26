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Lunes 26 de octubre de 2026

Proyecta Municipio Panteón Municipal 5; costaría hasta 25 mdp

El Gobierno Municipal proyecta la construcción del Panteón Municipal 5, obra que requeriría una inversión de entre 20 y 25 millones de pesos y tendría capacidad para albergar entre 25 mil y 30 mil tumbas.

El director de Servicios Públicos Municipales, José de Lamadrid, informó que actualmente existen tres terrenos disponibles que ya fueron revisados para desarrollar el proyecto, para el cual se buscaría disponer de recursos dentro del presupuesto de 2027.

El nuevo cementerio estaría ubicado al norte de la ciudad, con el objetivo de acercar este servicio a habitantes de sectores como Riberas de Sacramento, quienes actualmente deben trasladarse hasta el Panteón Municipal de Carrizalillo, en la zona sur.

El proyecto contempla la construcción de bardas perimetrales, oficinas, baños y una caseta de vigilancia, además de la distribución y adecuación general del terreno para las áreas de sepultura.

De Lamadrid estimó que la inversión necesaria oscilaría entre los 20 y 25 mdp y, una vez autorizados los recursos, los trabajos podrían realizarse en un periodo aproximado de tres a cuatro meses.

La construcción del Panteón Municipal 5 permitiría ampliar la disponibilidad de espacios funerarios en Chihuahua y atender principalmente la demanda generada por el crecimiento de la zona norte de la capital.

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