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Jueves 17 de septiembre de 2026

Proyectan 70 kilómetros de avance en carretera Guaymas–Chihuahua durante 2026

La ampliación de la carretera Guaymas–Chihuahua prevé avanzar 70 kilómetros este año, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), presentado durante la conferencia de prensa de la Presidencia de la República.

Según información publicada por El Diario de Chihuahua, el proyecto busca conectar a la capital del estado con el puerto sonorense y facilitar el traslado de mercancías hacia la frontera por Ciudad Juárez.

Además de fortalecer la conectividad comercial, se estima que esta ruta permitirá reducir en casi dos horas el tiempo de traslado actual.

Durante el año pasado se registró un avance de 10 kilómetros desde el Puerto de Guaymas en dirección a Chihuahua. Con los trabajos previstos para 2026, el acumulado rondaría los 80 kilómetros.

La presentación incluyó esta conexión carretera entre los proyectos de infraestructura que el Gobierno federal desarrolla en distintas entidades del país.

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