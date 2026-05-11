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Lunes 11 de mayo de 2026

Proyectan construir mil 200 Viviendas para el Bienestar en Chihuahua capital

El programa federal Vivienda para el Bienestar contempla la construcción de aproximadamente mil 200 viviendas en la capital de Chihuahua, principalmente en la zona oriente de la ciudad, donde ya se había anticipado el arranque del proyecto.

En entrevista para NN Nuestras Noticias de Radiorama, el director de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura, José Antonio Chávez, informó que el objetivo es consolidar el desarrollo habitacional en el sector de Punta Oriente.

Explicó que el programa federal prevé la edificación de hasta mil 200 casas en la ciudad mediante esquemas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Comisión Nacional de Vivienda.

Las viviendas estarán dirigidas principalmente a personas que perciben menos de dos salarios mínimos, contarán con una superficie aproximada de 60 metros cuadrados y tendrían un costo final cercano a los 600 mil pesos.

El Gobierno del Estado participará mediante la entrega de reservas territoriales a través de Coesvi, además del respaldo de autoridades municipales para facilitar el desarrollo del proyecto.

De acuerdo con lo informado previamente por la dependencia, las viviendas estarían ubicadas en el suroriente de la ciudad, específicamente en la zona de la avenida Equus y la prolongación del periférico R. Almada.

Como primera etapa, Coesvi ya presentó una propuesta de terrenos donde se construirían alrededor de 300 viviendas, con la meta de ampliar posteriormente el proyecto hasta alcanzar las mil 200 unidades habitacionales.

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