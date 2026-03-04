Publica Claudia Sheinbaum decreto para reducir jornada laboral a 40 horas en 2030 sin disminuir salarios

Miércoles 4 de marzo de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, publicó oficialmente el decreto mediante el cual la jornada laboral en el país se reducirá de manera gradual de 48 a 40 horas semanales para el año 2030, sin que ello implique disminución de salarios o prestaciones para las y los trabajadores.

La reforma al artículo 123 de la Constitución fue difundida en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), luego de su aprobación en el Congreso de la Unión y su aval por 22 congresos estatales.

De acuerdo con el decreto, la reducción será progresiva a partir de 2027, quedando de la siguiente manera:

2027: 46 horas semanales

2028: 44 horas

2029: 42 horas

2030: 40 horas

La reforma modifica las fracciones V y XI del Apartado A del artículo 123 constitucional, estableciendo que por cada seis días de trabajo deberá disfrutarse al menos un día de descanso con goce de salario íntegro.

Asimismo, se mantiene el esquema de seis días laborados por uno de descanso. En caso de exceder la jornada semanal, las horas extraordinarias deberán pagarse al doble (100% adicional sobre el salario ordinario). El trabajo extraordinario no podrá superar las 12 horas semanales, distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias durante cuatro días.

Si se rebasa ese límite, el empleador deberá pagar el triple (200% adicional sobre el salario ordinario). Además, se establece que las personas menores de 18 años no podrán laborar tiempo extraordinario.

El decreto subraya que en ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará disminución de sueldos, salarios o prestaciones, garantizando así la protección de los derechos laborales durante la transición al nuevo esquema.