Publican licitación para compra de 47 trenes de pasajeros; alcanzarán hasta 300 km/h

Miércoles 22 de octubre de 2025

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) publicó anoche la licitación para la adquisición de 47 trenes de pasajeros, como parte del ambicioso plan de expansión del sistema ferroviario nacional, informó Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio.

Durante la conferencia matutina, Núñez explicó que estos nuevos trenes estarán diseñados para recorridos largos de hasta tres horas, cubriendo rutas como Saltillo–Laredo, entre otras de mayor distancia, por lo que tendrán características diferentes a los que operarán en tramos metropolitanos como Ciudad de México–Pachuca.

“Son trenes diseñados para recorridos más extensos, con velocidad máxima de 300 kilómetros por hora y una longitud de 100 metros, acoplables en doble unidad para transportar hasta 600 pasajeros”, explicó el funcionario.

A su vez, Andrés Lajous Loaeza, director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, señaló que la licitación incluye diseños modernos, seguros y con servicios ampliados, como cafetería y zonas de confort.

“Tendrán accesibilidad universal, mayor autonomía, servicios integrados y una experiencia adecuada tanto para trayectos metropolitanos como interurbanos”, añadió.

La convocatoria está abierta a empresas nacionales e internacionales, y se prevé que el fallo se emita en septiembre de 2026, una vez concluidos los estudios técnicos y de viabilidad.

Este proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno Federal para revivir y modernizar el transporte ferroviario de pasajeros en México, conectando diversas regiones del país con infraestructura eficiente, sustentable y de largo plazo.