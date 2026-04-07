Puentes Chihuahua-Aldama/Fuerza Aérea y Nogales/Industrias avanzan 56% en construcción

Martes 7 de abril de 2026

El director de Obras Públicas, Carlos Rivas, informó que los puentes Chihuahua-Aldama y avenida Fuerza Aérea, así como Nogales e Industrias, presentan un avance del 56% en sus construcciones.

En el caso del puente sobre avenida Fuerza Aérea, los trabajos han pasado de la etapa inicial de movimiento de tierra a fases más visibles, incluyendo la construcción de banquetas, guarniciones y elementos de seguridad, así como la colocación de bases metálicas que formarán parte de la estructura principal.

Por su parte, en el puente de Nogales e Industrias, se avanza en la instalación de cabezales, considerados los soportes principales de la estructura, y en el armado de la superficie por donde circularán los vehículos. También se trabaja en la colocación de parapetos de concreto, que funcionarán como protección en la parte superior.

Autoridades municipales destacaron que estas obras forman parte de una estrategia integral para agilizar el tránsito, reducir tiempos de traslado y brindar mayor seguridad a los conductores.

Los proyectos presentan progresos significativos y se mantienen en tiempo y forma, aunque no se descartan ajustes viales o desvíos temporales conforme continúen las labores.