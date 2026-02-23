México

19.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 23 de febrero de 2026

Puerto Vallarta, marcado por miedo y daños tras violencia del CJNG

Este lunes, la ciudad de Puerto Vallarta muestra un panorama de desolación tras los hechos violentos ocurridos el domingo a raíz del operativo contra Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Calles desiertas y negocios cerrados predominan en el centro y zonas afectadas, mientras que los pocos comercios que abrieron sus puertas registran largas filas de clientes, incluyendo puestos de tacos, tiendas, cafeterías y supermercados como Soriana.

Aún permanecen en las calles vehículos calcinados y establecimientos con daños significativos debido a incendios y actos de vandalismo perpetrados durante la reacción del grupo criminal a la muerte de su líder. La recuperación de la normalidad en la ciudad podría llevar varios días, según reportes locales.

Persecución contra “El Mencho” habría complacido a Trump, señala The Economist

